De quem é a responsabilidade?

O que cada um de nós pode fazer em relação ao aedes aegypti? Aquele que era conhecido como “mosquito da dengue”, é também o transmissor do vírus causador da febre chikungunya e do zika vírus. O que isso significa? Para colaborar no combate às doenças que esse pequeno inseto pode causar, nada melhor do que colocar o tema dentro da sala de aula. Foi o que aconteceu no 3º ano do Fundamental I do Colégio Santa Maria. Além de buscar a informação, é importante compreender que todos somos responsáveis e temos tarefas a cumprir. Após uma exposição de notícias, folhetos e cartazes trazidos pelos alunos com explicações sobre o mosquito, características e sintomas das doenças causadas por ele, foi lançada a pergunta à classe: “ O que nós podemos fazer? “Não podemos deixar o mosquito nascer!”, diz Maria Vitória. Muito envolvidas, rapidamente as crianças demonstraram que estão atentas e participando da batalha em suas casas e condomínios. João Henrique conta que foram eliminados os pratos que serviam de suporte para as plantas e que há vários comunicados espalhados nos elevadores do prédio em que mora. “A água não pode ficar acumulada, é preciso limpar a calha, tampar as caixas d’água e avisar para as pessoas”, diz Guilherme. Mesmo com esses cuidados, sabemos que há grande quantidade de mosquitos e que a reprodução é muito rápida. O que fazer? Para Catarina, “O repelente é importante porque tomamos cuidado na nossa casa, mas não ficamos em casa o tempo todo, pode ser que o vizinho não esteja fazendo o mesmo que nós”. Os alunos trouxeram ainda explicações sobre as diferenças entre o aedes aegypti e o pernilongo. Mariana e Maria Vitória explicaram aos colegas que “o pernilongo é lento e quando voa faz um barulho irritante, mas o aedes aegypti é pequeno, rápido e silencioso.” Em seus grupos de trabalho, os alunos organizaram as informações e produziram cartazes de alerta para divulgação nos murais do corredor, lembrando que a informação e a prevenção é dever de todos.

