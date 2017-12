Da terra à mesa: vivência de processos repletos de significados

Autoria: Fernanda Lugatto

Em tempos de fast foods, alimentações preparadas rapidamente em nossas casas e tantas novidades para o cardápio encontradas nos supermercados, poder vivenciar os processos, de plantar, cuidar, colher e preparar o alimento é um privilégio e um grande aprendizado para as crianças.

As crianças do Jardim I do Colégio Santa Maria, por meio do trabalho com o projeto “Da terra nascem coisas”, plantaram tomates, feijão, cebolinha, temperos e chás e também puderam acompanhar o desenvolvimento e a colheita de muitos vegetais da horta da escola, tais como alface, agrião, repolho roxo, couve, hortelã, amora, jabuticaba etc.

Ao longo de alguns meses, as crianças vivenciaram processos significativos de valorização e vínculo com os alimentos que a natureza nos dá. Puderam observar, tocar, cheirar e provar muitos vegetais, descobrindo novos sabores, cores e aromas.

Prepararam muitas receitas como saladas, bolo de agrião, sucos naturais, bolinho de chuchu, e também experimentos com tintas naturais. Foram muitas possibilidades de relações e descobertas sobre os alimentos que vêm da terra.

Além da valorização ao alimento, do paladar aguçado e de conhecimentos de ciências, como as partes das plantas, suas necessidades e a polinização por abelhas, pássaros e pelo vento, as crianças também tiveram a oportunidade de vivenciar a relação com o tempo, afinal meses se passaram para que o tomate e o feijão pudessem ser colhidos e comidos ou para que a banana ficasse amarelinha.

Um trabalho que contemplou o ciclo da vida. Vida que nasce, cresce, se desenvolve e se transforma em alimento para nós.

Afinal, como coloca o antropólogo americano, Sidney Mintz,”muito mais que consumo, aquilo que nos alimenta também conduz emoções, aprendizado social, evocação de memórias e pertencimentos”.

Então nada melhor do que cultivar essas emoções da maneira mais saudável possível com nossas crianças!