Da horta para a mesa

Autoria: Lara Polazzo e Rosilene Moutinho

Promover vivências em que os alunos compreendam a importância da alimentação saudável é uma preocupação do Colégio Santa Maria. No 2º ano do Ensino Fundamental, iniciamos com o plantio de uma sementeira. A partir disso, os alunos se comprometeram com os cuidados necessários para o desenvolvimento dos vegetais. Alface, cenoura, rabanete, beterraba, cebolinha, hortelã e muitos outros passaram a ser cuidados diariamente. Fizemos rodízio entre os alunos para regá-los, replantamos as mudas na horta e observamos as mudanças. Depois de alguns meses, o vegetal surgiu no ponto certo para a colheita e uma deliciosa salada foi oferecida para todos.

Outra vivência relevante foi quando, em roda, as crianças abriram suas lancheiras para analisar o que trouxeram e conversaram sobre o que havia de mais e de menos saudável e quais as substituições possíveis.

Durante as aulas, a leitura do livro paradidático “Eu como assim ou assado? Conhecendo melhor o que se come” foi realizada de modo a promover uma reflexão sobre o porquê comer bem é tão importante para a saúde. Conversamos sobre a história da alimentação, as funções e propriedades dos alimentos, algumas doenças relacionadas à má alimentação e como ter uma dieta rica e equilibrada.

Os alunos são orientados a participar da escolha dos seus lanches e assim adaptá-los às suas preferências dentro daquilo que é considerado adequado.

Esse trabalho convida os alunos a experimentar novos alimentos e promove hábitos saudáveis para toda a vida.