Cursos rápidos e milagrosos para a aquisição de língua estrangeira valem a pena?

Autoria: Maurício de Albuquerque Leite

Estamos testemunhando a multiplicação de cursos rápidos para o aprendizado da língua inglesa em toda a rede internacional de computadores. Ao acessar a internet pelo seu computador, tablet ou smartphone, surge insistentemente uma janela oferecendo metodologias revolucionárias para dominar esse idioma de forma milagrosamente rápida e fácil.

Este é certamente mais um exemplo claro de que estamos vivendo na era da informação, ou será esta a sociedade do conhecimento e da aprendizagem? O Professor de Filosofia da Educação na Universidade de Barcelona Jorge Larrosa questiona a intercambialidade entre os termos informação, conhecimento e aprendizagem: “Como se o conhecimento se desse sob a forma de informação, e como se aprender não fosse outra coisa que não adquirir e processar informação”. Ainda sobre a confusão entre estes três importantes elementos, o autor espanhol conclui “O que eu quero apontar aqui é que uma sociedade constituída sob o signo da informação é uma sociedade na qual a experiência é impossível”.

Um método que propõe memorização mecanizada de palavras, de frases e de expressões idiomáticas, voltadas para situações familiares do dia a dia do aluno (informações) significa automaticamente que ele aprendeu o idioma (aprendizagem)? E quanto às sutilezas de diferentes discursos? Um falante automático de uma língua estrangeira será capaz de compreender as intencionalidades contidas em anúncios publicitários ou em letras de músicas (conhecimento)?

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O trabalho dos professores de Língua Inglesa dentro do Colégio Santa Maria tem exatamente este propósito: o de oferecer aos nossos alunos experiências de construção de significado, para que a língua estrangeira seja adquirida a partir de momentos compartilhados, de exercícios voltados para uma comunicação eficiente e intencional, propondo uma reflexão crítica partindo do ponto de vista do aluno, valorizando sua história pessoal. E é importante dizer que isso tudo leva tempo.

Diante de um mundo em constante transformação, que nos impõe um ritmo de aquisição de conhecimento cada vez mais alucinante, é importante haver tempo para a experimentação, pois a partir dela a informação se torna, de fato, aprendizado.