Programação do Prisma inclui temas relacionados à Matemática e à Alfabetização com uso da Arte e da Neurociência

Estão abertas as inscrições para os cursos de formação para professores do Prisma – Centro de Estudos do Santa Maria. A programação é voltada à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental I com ênfase na Alfabetização e na Matemática. As aulas serão ministradas a partir de fevereiro, sempre das 19h30 às 22h.

Entre os temas trabalhados estão: Construindo e Compreendendo as Ações e Operações Matemáticas (introdução da linguagem algébrica e os múltiplos divisores utilizando jogos e outras atividades); As Contribuições da Neurociência para a Memorização da Tabuada (formação da memória de longo prazo e de mecanismos que auxiliam na construção de sinapses) e Práticas de Ensino do Sistema de Escrita Alfabética – Questões Emergentes (tratará de situações didáticas favoráveis à reflexão das crianças sobre as propriedades do sistema de escrita alfabética).

O Prisma fará também grupos de estudos semanais, e no dia 27 de fevereiro (sábado) haverá um workshop coordenado por especialistas em Educação Infantil. O objetivo é vivenciar estratégias práticas que permitam desafiar o aluno e envolvê-lo no seu processo de aprendizagem de acordo com suas necessidades individuais. As inscrições podem ser feitas pelo site www.prismacentrodeestudos.com.br ou pelo telefone (11) 2198 0663.