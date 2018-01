Curso de Geopolítica e Relações Internacionais 

Autoria: Haroldo de Godoy Bueno

Esse curso, oferecido ao 9º ano do Santa Maria, propõe simulações de fóruns e organizações ligados às Nações Unidas com temas relacionados às diversas questões da Geopolítica e das Relações Internacionais. Os alunos desempenharam o papel de diplomatas, com o objetivo de debater os problemas da realidade geopolítica mundial, assumindo as posições dos países por eles representados na simulação dos diferentes fóruns e organismos internacionais ao longo do ano.

O processo envolveu discussões prévias para decidir os temas que seriam discutidos no bimestre, tendo os alunos como protagonistas das escolhas, pesquisas atualizadas dos acontecimentos, exposições orais e oportunidade confrontar suas ideias com os demais alunos e defender firmemente a posição do Estado representado. Debates, debates.

Em seguida, iniciavam as pesquisas para se familiarizarem com o tema escolhido e finalmente dava-se início à simulação dos fóruns ou organismos internacionais, com debates entre eles. Em todas as simulações foram exigidos trajes formais para representantes diplomáticos. Os alunos levaram muita a sério todo o processo e realizaram acaloradas discussões e debates.

Ao longo o ano foram definidos quatro eixos temáticos, um para cada bimestre:

– Guerra Fria/seminários

– A questão palestina e o conflito árabe-israelense/ Simulação do Conselho de Segurança das Nações Unidas

– Terrorismo e crimes de Guerra/ Simulação do Tribunal Penal Internacional

– Aquecimento global e mudanças climáticas/ Simulação do Acordo de Paris Cop 21 Convenção – Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima