Currículo Diversificado já é realidade no Santa Maria                    

Ana Cristina Imura

A sociedade contemporânea exige participação intensa das escolas com relação às suas propostas educacionais. O conhecimento possibilita que as informações trabalhadas tenham significado, de modo a julgá-las criticamente para que decisões possam ser mais livres e mais acertadas. É preciso que as escolas criem espaços de participação dos alunos, exercitando suas possibilidades de escolha.

O Colégio Santa Maria introduziu o Currículo Diversificado na grade curricular do 9º ano do Fundamental II desde 2014, através de uma disciplina eletiva, ministrada na sétima aula da sexta-feira, das 12h30min às 13h20min, ao longo de todo o ano. Esta proposta curricular tem como objetivo aprofundar estudos em temas específicos de interesse dos alunos, ampliando as áreas do conhecimento contempladas no currículo.

A partir de um grupo de ementas de disciplinas apresentadas para o 8º ano, os alunos fazem suas escolhas. A disciplina na qual o aluno estiver inscrito é incorporada à sua grade horária de 9º ano, totalizando 31 aulas semanais.

A escola tem oferecido cursos que fazem parte das várias áreas do conhecimento: Códigos e Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática. Os professores que oferecem seus cursos diversificam as propostas de trabalho para que, de fato, possam acrescentar outras habilidades cognitvas e afetivas à experiência dos alunos.

Neste ano, foram oferecidos nove cursos e todos estão sendo ministrados. São eles: Escultura: expressão plástica de formas através de volumes e relevos; Geometria do Sagrado; Geopolítica e relações internacionais; Química e Física do cotidiano; Star Wars e Star Trek: fantasia e ficção científica contam a história da humanidade; Vivência da linguagem teatral; Implicações éticas e morais da ação humana; Zoobotânica integrada à Ecologia; Condicionamento físico e significado do corpo.

Acreditamos que a função social da escola é contribuir para a formação dos alunos como sujeito histórico, crítico, reflexivo. Para tanto é preciso ocuparmos o espaço de aprendizagem e do conhecimento onde seja possível o trabalho com múltiplas aprendizagens.