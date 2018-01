Curando feridas

Autoria: Maria Cecilia Almeida

EJA do Santa Maria, em parceria com o Centro Caritas Arquidiocesana e ACNUR, abre as portas para acolher refugiados

No segundo semestre deste ano, o Santa Maria receberá, dentre seus novos alunos do Programa EJA (Educação de Jovens e Adultos), 15 solicitantes de refúgio do Mali, Guiné e Burkina Faso. O encaminhamento dos alunos se realizou por meio de parceria do Colégio com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR Brasil) e o Centro de Referência para Refugiados da Caritas Arquidiocesana de São Paulo (CASP).

Atualmente, há 65 milhões de pessoas vítimas de deslocamento forçado no mundo por razões de conflitos ou perseguição. Dentre estas, cerca de 20 milhões são refugiadas, enquanto 40 milhões são deslocadas dentro dos seus próprios países de origem.[1] Neste contexto global, o Brasil é local de residência de cerca de 8.600 refugiados de cerca de 80 nacionalidades distintas.[2] A cidade de São Paulo, em especial, tem posição de destaque nesta realidade, constituindo o principal destino de solicitantes de refúgio da América Latina.[3] O acesso à educação para solicitantes de refúgio e refugiados constitui um dos direitos fundamentais garantidos pela lei brasileira n. 9474/1997, além de importante medida de integração à comunidade local.

