Criar com o que temos

O Projeto Ecoestudantil está há três anos sendo desenvolvido no componente de Ciências junto aos alunos do 6º ano do Fundamental II do Colégio Santa Maria. As atividades constituem um importante meio para discutir diferentes aspectos da conscientização para o grave problema ambiental gerado pelo descarte de materiais. “Desta maneira, estimulamos o engajamento dos alunos nas atividades, entrosamento, harmonia nas relações no ambiente escolar e o despertar sobre a importância do processo de reaproveitamento de materiais como um processo transformador da realidade”, destaca o professor Simei Ribeiro.

Esse tipo de atividade lúdica proporciona diversos benefícios aos envolvidos. Durante as fases do projeto, os alunos usam a criatividade e a arte como instrumentos que transformam a aprendizagem em algo mais significativo e minimizam o grave problema ambiental do descarte de materiais. Além disso, as atividades estimulam a criatividade, a comunicação, o entrosamento através de atividades em grupo com outros colegas, desperta para a conscientização ambiental, além de aplicar e multiplicar na comunidade.

Os objetivos do projeto consistem em:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

• Reforçar entre os alunos e demais envolvidos a consciência de preservação ao meio ambiente, através de um exercício de cidadania que envolve o reaproveitamento dos materiais.

• Perceber que os cuidados com o meio ambiente podem ser ações individuais, necessárias e devem ser contínuas.

• Conhecer e aprender de modo integrado e sistêmico as noções básicas relacionadas ao descarte de materiais.

• Observar e analisar fatos e situações do ponto de vista ambiental, de modo crítico, reconhecendo a necessidade e as oportunidades de atuar de modo criativo para garantir um meio ambiente saudável e boa qualidade de vida.

• Identificar-se como parte integrante da natureza percebendo os processos pessoais como elementos fundamentais para uma atuação criativa, responsável e respeitosa em relação ao meio ambiente.