Crianças no laboratório de Ciências…curiosidade e aprendizagem

Autoria: Rosana Mendes Pereira

Com o objetivo de ampliar os saberes sobre “Pedras e rochas”, as crianças do Pré A realizaram várias expedições no espaço do Santa Maria, coletaram diferentes rochas e acabaram fazendo diversas descobertas. Encontraram uma variedade de rochas e suas diferentes características.

Para aprender mais, foram visitar o laboratório de Ciências. Cheios de curiosidade e questionamentos, foram recepcionados pela professora Márcia, responsável pelo espaço.

A diversidade de materiais e equipamentos encontrados ali foi a primeira surpresa para todos. Depois das explicações sobre a utilização de cada um, foi a vez de conhecerem a variedade de rochas que o laboratório possui. A diversidade de cores, tamanhos e formatos variados foi imediatamente percebida pelas crianças. O encantamento acompanhado de muita sabedoria surpreendeu a professora. As crianças tiveram a oportunidade de dialogar acerca de suas descobertas:

“Esse é o cristal, temos um dele lá na sala. Ele se forma dentro da terra, não é?”

“As rochas são feitas de minérios, mas cada uma é diferente da outra, se forma com materiais diferentes, por isso também tem características diferentes umas das outras.”

“ Elas têm cores diferentes porque lá onde elas se formam, às vezes, tem gases diferentes e elas ficam com várias cores.”

“ A gente viu essa no livro, mas ela é mais bonita que na foto. Qual o nome dela mesmo?”

“Nossa, tem algumas aqui que não sei o nome.”

“Márcia, vimos que alguns animais ficam presos nas rochas e viram fósseis, é verdade?”

Para surpresa de todos, Márcia apresentou uma rocha desconhecida, “um fóssil incrustado”.

Nossa visita ao laboratório ampliou o repertório das crianças e possibilitou uma vivência única! Não importa a idade, qualquer ambiente pode ser uma fonte de conhecimento se for preparado para que as crianças possam experimentar, manusear, relatar suas impressões e fazer questionamentos.