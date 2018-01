Corpo que cresce, aparece e aprende!

Autoria: Claudia R. Simões Lacerda

O desenvolvimento da imagem do corpo estruturado, condição para o crescimento saudável de qualquer pessoa, especialmente das crianças, acontece por meio das interações do organismo com o meio. Para os pequenos, o corpo é a ferramenta pela qual pesquisam, descobrem, aprendem e apreendem sobre o meio físico e social. É uma espécie de “corpo-ferramenta”, que investiga, segura, toca, mexe, pula, corre, cai, tromba, pinta, dança, brinca, procura, olha, escuta.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta “brincadeira” de procura, acha, descobre, a criança aprende, organiza e constitui ideias e pensamentos e, gradativamente, constrói conhecimento a respeito do mundo, das pessoas e dos objetos.

Na Educação Infantil do Santa Maria, consideramos fundamental propor atividades que possibilitem esta “pesquisa” corporal. Atividades diversas e múltiplas: música, desenho, literatura, faz-de-conta, teatralização, dança, pinturas, contato com a natureza. Atividades que devem ser permanentes na rotina escolar, promovendo o desenvolvimento integral da criança, afinal, corpo e cérebro são indissociáveis.