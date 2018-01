Corpo em movimento com afetividade gera aprendizagem

Autoria: Gisele Coli

“O corpo leva a intenção. Intenções informadas pela mente, reconhecidas pelo cérebro, que leva a interação com o mundo, através dos sentidos e manifesta-se utilizando o corpo como um instrumento”. (Fátima Alves)

As crianças aprendem, apreendem e adquirem o conhecimento de mundo com o corpo em movimento, com as percepções, as sensações, as vivências e experiências.

Na Educação Infantil do Colégio Santa Maria, todas as experiências são vividas corporalmente. As crianças têm a oportunidade de dançar, representar e se expressar por meio de muitas linguagens.

Conforme articulamos o movimento com a afetividade, o desejo e diferentes possibilidades de comunicação, a aprendizagem acontece de forma mais significativa.

Com o corpo em movimento, brincamos! As crianças se divertem e ao mesmo tempo criam e recriam, interpretam e reinterpretam o que lhes foi oferecido. Ao viver e experimentar coletivamente os brinquedos, os jogos, as pinturas, as danças, as rodas de história, as modelagens, o Jardim I elabora a consciência e as possibilidades que ele oferece.