Conversa com o autor

Autor do livro “Constituição em Quadrinhos” teve encontro com alunos do 4º ano do Fundamental I do Santa Maria

Para que, desde o Ensino Fundamental, as crianças tenham contato e entendam a estrutura política do país e, consequentemente, conheçam seus direitos e deveres para crescerem conscientes e sabendo exercer sua cidadania, o 4º ano adotou o livro “Constituição em Quadrinhos”, que traz uma leitura agradável e acessível às crianças sobre esse assunto tão importante.

Júlio César Hidalgo, advogado, professor universitário e autor do livro, esteve no Santa Maria para um encontro com os alunos. Ele reforçou os pontos principais da obra, refletiu sobre os temas mais relevantes para essa faixa etária e respondeu às dúvidas sobre o assunto. Ao final, autografou os livros dos alunos presentes.