Contos e lendas da Europa medieval nas mãos do 7º ano!

Autoria: Lucas Marchezin e Maria Carolina Biscaia

Pensando na necessidade de uma maior aproximação de nossos alunos com o texto literário, de uma leitura significativa e interessante, os professores de Português e de História do 7º ano do Colégio Santa Maria se reuniram para propor a leitura da obra Contos e lendas da Europa medieval, de Gilles Massardier.

A obra, publicada pela Cia das Letras, traz “Cavaleiros virtuosos, princesas apaixonadas, servos pobres e sonhadores, chefes corruptos, pestes apavorantes, bruxas e dragões, santos e demônios: mesclando o espírito devoto cristão à imaginação pagã[…].” [1]

Com todos estes ricos ingredientes, nossos alunos puderam entrar em contato nas aulas de História ao contexto da Idade Média, estudando, por via da Literatura, conceitos como a formação da sociedade feudal na Europa Ocidental e suas características, a constituição da nobreza e do campesinato, o Renascimento Urbano, o Renascimento Comercial e as Cruzadas, assim como a crise do século XIV e a dissolução da sociedade feudal.

Em Língua Portuguesa, a força do discurso literário, do espaço e tempo narrativos e das mais variadas personagens ficaram muito mais claras em virtude do aprofundamento do contexto histórico. A compreensão de uma realidade pagã e cristã, da vida de servos e nobres, heróis e vilões postos lado a lado deu aos nossos jovens leitores da obra a grandeza de um período histórico extremamente fértil para a ficção e cuja complexidade ainda há muito que ser desvendada.

Para alicerçar esta proposta, e como material de apoio, os alunos receberam um “Diário de leitura”. Neste diário – que foi usado durante todo o processo de leitura, sendo ela domiciliar, individual, em sala, compartilhada e/ou orientada – continha em suas páginas um campo para levantamento vocabular, questões orientadoras para as leituras dos nove contos, além de atividades lúdicas, como cruzadinha.

O levantamento vocabular, com palavras-chave para a compreensão do universo medieval, foi proposto parte dele pelos professores e outra parte ficou a critério das escolhas dos próprios alunos, que puderam fazer uso do espaço para suas próprias palavras.

As tradicionais iluminuras da Idade Média foram a escolha para ilustrar as páginas do Diário e, ao final do material, os alunos foram convidados a criarem iluminuras com suas próprias iniciais.

Mais uma vez, o resultado final de nossa experiência interdisciplinar, só nos reforça o quanto é importante e se faz mister este tipo de experiência em uma sociedade que clama por informações mais conectadas e significativas.

Iluminuras das alunas Anna Clara P. de Siqueira e Beatriz Paes Adami

[1] https://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=11397. Acesso em 04 de abril de 2018.