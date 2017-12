Conte conosco… sempre!

Autoria: Ana Claudia Fernandes

“Prefiro olhar o lado positivo das coisas” – Zilda Arns

Você já ouviu falar da Pastoral da Criança? E sua fundadora, a médica sanitarista e pediatra Zilda Arns? Pois bem, o 5º ano do Fundamental I do Santa Maria conhece amplamente essa ação social realizada desde 1983 pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) em comunidades de todos os estados brasileiros.

A Pastoral da Criança tem como grandiosa missão a organização da comunidade e a capacitação de líderes voluntários que ali vivem e assumem a tarefa de orientar e acompanhar as famílias vizinhas em ações básicas de saúde, educação, nutrição e cidadania. O objetivo é levar ao desenvolvimento integral das crianças, promovendo, em função delas, também suas famílias e comunidades, sem distinção de raça, cor, profissão, nacionalidade, sexo, credo religioso ou político. Esse trabalho tem alavancado o desenvolvimento infantil em diversas regiões do Brasil, especialmente as menos favorecidas.

Nossos alunos participam ativamente da atividade dessa ação social na Paróquia Santa Clara e São Francisco de Assis, colaborando de forma voluntária na concretização de um sonho partilhado por todos os cristãos: promover o desenvolvimento integral das crianças, particularmente as pobres como Jesus Cristo nos ensina, do ventre materno aos 6 anos, e contribuir para que suas famílias e comunidades realizem a própria transformação social, por meio de orientações básicas de saúde, nutrição, educação e cidadania, fundamentadas na mística cristã que reúne fé e vida.

Assim, a turma do 5º ano atua de modo bastante significativo nos encontros mensais que ocorrem na paróquia para o acompanhamento nutricional das crianças. Nas manhãs de sábado, os alunos são responsáveis por propor atividades lúdicas (jogos, brincadeiras, dinâmicas musicais), organizar momentos de contação de histórias, planejar e implementar as situações de partilha do alimento e dos bens de consumo por meio de doações de materiais escolares, roupas, brinquedos, e, por fim, organizar as festas temáticas e celebrações (Festa Junina, Dia da Criança, Natal), a fim de que todos juntos possam se aproximar dos princípios religiosos e vivenciar os ensinamentos pregados nos Evangelhos.

Os pais dos “jovens voluntários” também contribuem e incrementam as atividades de evangelização ministrando palestras e oferecendo oficinas de artesanato para as mães da Pastoral da Criança.

O Projeto Conte Comigo, como é conhecida essa ação voluntária no 5º ano do Colégio Santa Maria, certamente é uma oportunidade única de integração entre crianças de diferentes idades e de fortalecimento dos laços familiares, bem como uma possibilidade rica de imersão em uma realidade social que necessita ser cuidada e assistida por todos para que consigamos, enfim, construir uma sociedade mais justa e fraterna.