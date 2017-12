Contação de histórias

Alunos da Educação Infantil e do 1º ano do Fundamental I do Santa Maria ouvem histórias nas aulas da Biblioteca. Ao longo do ano, as séries também se reuniram no Auditório para receber outros contadores de histórias

Os profissionais envolveram as crianças com narrativas divertidas, lúdicas e reflexivas, fazendo uso de estratégias como fantasias, objetos variados, músicas e entonações. Em várias ocasiões, os alunos foram convidados a participar da narrativa, gerando momentos ricos de interação, imaginação e diversão.

Esse tipo de atividade é muito importante nessa fase do aprendizado, pois ouvir histórias favorece a formação do leitor. E a leitura, como todos sabem, abre caminho para a construção do conhecimento.