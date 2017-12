Conquistas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Número de medalhas conquistadas na 18ª OBA pelos alunos do Fundamental II do Santa Maria aumentou significativamente

Tudo começou no início do ano, quando alunos se voluntariaram a participar da 18ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, organizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). Trata-se de uma oportunidade de extrema importância, para reafirmar a valorização e o fortalecimento da formação acadêmica e também do incentivo à pesquisa científica.

Tradicionalmente, a adesão cresce a cada ano e o Santa Maria prepara os alunos com estudos específicos. As provas da OBA são organizadas por níveis, sendo assim, os alunos do 6º ano até o 9º ano resolvem a mesma prova, tornando ainda maior o desafio das séries iniciais do segmento.

Neste ano, foram 66 medalhas (categorias ouro, prata e bronze) recebidas pelos alunos do Fundamental II do Santa Maria, número bastante superior às 40 obtidas no ano passado. Acreditando que esse crescimento é resultado da parceria entre família e escola, os pais foram convidados a participar da cerimônia de entrega das medalhas no auditório Sister Charlita.

Parabéns a todos os alunos que participaram desse evento, aos professores pelo cuidado no acompanhamento, e à direção por incentivar e valorizar a participação do Santa Maria!