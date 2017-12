Conhecimento revelado pelo microscópio

Alunos do EJA do Santa Maria passam a usar microscópio e se impressionam com a novidade

O grêmio estudantil do Ensino de Jovens e Adultos do Colégio Santa Maria, em parceria com o Rotary Club de São Paulo – Aeroporto, promoveu a aquisição de um microscópio biológico digital com câmera de 5,0 MP. O equipamento possibilita a conexão direta de um sistema de vídeo, foto e projeção de imagem, otimizando o tempo de aula, além de fornecer aos nossos alunos uma experiência diferenciada e complementar no ensino de Biologia e Ciências. Além disso, suas aplicações permitem apresentarmos o micromundo e a exploração de diversas amostras até então desconhecidas por muitos dos alunos, como por exemplo, o estudo do sangue, cultura de microrganismos e das células.

Comentários de alunos:

“Aula de extrema importância sobre tipagem sanguínea (ABO e Rh) e reações antígeno/anticorpo” – Paulo Macedo

“Serviu para compreender melhor o que acontece com o sangue em casos de doações incompatíveis” – Elza Caires

“Nunca havia visto um aparelho como este, e poder entender como funciona foi muito interessante” – Conceição da Silva

“Aula bem diferente e muito interessante, aprendemos muitas coisas que levaremos para sempre” – Cássia de Souza