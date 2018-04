Conhecer, valorizar e preservar

Autoria: Sílvia Sonagere

Será que toda vez que um ser vivo tem sede, ele tem água potável disponível para beber? Munidos desta questão, os alunos do 2º ano do Fundamental I do Santa Maria saíram a campo e descobriram que não!

E o que cada um de nós pode fazer para mudar ou pelo menos amenizar esta situação?

Assistimos ao vídeo “Uso racional da água” da Agência Nacional de Águas do governo, promovemos uma reflexão e uma conversa sobre as consequências do mau uso desse recurso natural. Problematizamos e discutimos as ações colaborativas que devemos ter na escola e em nossas casas.

Assistimos ao vídeo “Cartilha Planeta Água – O mau uso da água”. Promovemos nova reflexão e relacionamos o conteúdo assistido com a situação do Córrego Zavuvus. Ressaltamos os possíveis motivos que causam a poluição das águas dos córregos, rios e mares do nosso planeta. Além disso, os alunos tiveram a oportunidade de ver no microscópio que os problemas das águas do córrego vão muito além da cor e do cheiro.

Simulamos situações cotidianas de uso da água com a torneira aberta e com a torneira fechada – escovação dos dentes / lavar as mãos. Fizemos comparação utilizando copos ou garrafas. Após as constatações, cada aluno produziu uma escrita de autoria seguida de ilustrações expondo o que aprendeu sobre o líquido mais precioso do planeta: a água.