Autoria: Suzana Torres

Quem são os alunos do Colégio Santa Maria? São as muitas crianças e jovens que estudam nas diversas séries, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Sim, por certo que são, mas para além destes alunos há muitos outros alunos e muitas histórias.

Há avós que, entendendo que a formação e o aprendizado acontecem no decurso da vida, assumem em suas mãos a condução de seus processos e aprendizagens, fazendo diferentes cursos e atividades, partilhando saberes e espaços com seus netos e filhos.

São mães e pais que, mesmo espremidos entre tempos e atividades, se mobilizam para aprendizados e participam de proposições diversas. Há professores que se colocam como alunos juntos com outros professores. São ex-alunos que, dimensionando o papel do Colégio em suas vidas, continuam sua formação, agora em outras bases.

Enfim, são os muitos alunos do Prisma, Centro de Estudos do Colégio Santa Maria, que frequentam seus Cursos Livres, seus cursos de Formação de Professores, seus cursos voltados para pessoas com mais de 50 anos (ou menos). E é neste movimento que o Colégio se torna uma comunidade aprendente, rosto vivo do pluralismo que nela fervilha.

O Prisma acaba por ser metáfora do desejo de vivermos uma “comunidade aprendente”, onde uma professora muito jovem ensina uma mais idosa, onde uma professora já idosa (como a professora Nilza, com 84 anos) ensina outros mais jovens.

Neste processo SOMOS TODOS APRENDENTES e formamos um tecido repleto de redes e de encontros, uma manta multicultural e intergeracional interconectada, uma comunidade aprendente.

Conheça o Prisma, Centro de Estudos do Colégio Santa Maria:

http://www.prismacentrodeestudos.com.br/site/index.asp

