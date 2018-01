Compra de material com economia e facilidade

O Colégio Santa Maria começa a entregar kits de material escolar individualizados e com desconto

Para facilitar a vida dos pais, o Colégio Santa Maria organiza a venda de kits escolares que incluem livros e produtos de papelaria. Além de ser mais prático para as famílias fazer a encomenda com antecedência e retirá-la na própria escola, a economia pode chegar a 20% sobre o material de papelaria, que a instituição adquire direto dos fabricantes.

O preço cobrado pelos livros é tabelado pelas editoras e, portanto, não há diferença de custo em relação às livrarias. Opcional, o projeto contempla todos os segmentos. Na Educação Infantil, a adesão é de 90%. No Ensino Fundamental e Ensino Médio, cerca de 60% dos pais este ano providenciaram o material com a escola. Os kits não são fechados, ou seja, a encomenda é individualizada. A escola mobiliza cerca de 40 funcionários para a organização e a entrega aos pais.

Este ano o Colégio estendeu o prazo para retirada do material por mais de uma semana. A entrega começou segunda-feira, 18 de janeiro, e vai até dia 26, das 8h às 16h (exceto no feriado do dia 25). A escola também atenderá os pais no sábado, das 8h às 14h, evitando excesso de filas.

O Colégio Santa Maria tem outra iniciativa para facilitar a aquisição de livros didáticos e paradidáticos. Todo final de ano, a Associação de Pais e Mestres da instituição organiza um bazar de materiais usados, onde os pais que doam livros em bom estado podem fazer uma troca por outros da lista do ano seguinte.