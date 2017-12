“Cinco minutos de fama”: um trabalho diversificado com o artigo de opinião

Autoria: Tiago Fernandes de Souza

É consenso entre professores de Língua Portuguesa a grande importância que há no trabalho com o gênero artigo de opinião, seja nas séries finais do Ensino Fundamental e também no Ensino Médio. Trata-se de um dos gêneros fundamentais para uma boa formação acadêmica e mostra o potencial do aluno, seja pelo domínio da escrita, pela leitura atenta da proposta (e de mundo), repertório cultural, recursos linguísticos, entre tantos outros, além de ser o gênero usado em muitos vestibulares (e ENEM) e até mesmo, posteriormente, nas universidades.

Trabalhar bem com este gênero, deste modo, torna-se uma necessidade, em qualquer que seja a etapa escolar. No Colégio Santa Maria, os alunos têm contato com ele cedo e, para adequar o gênero à idade e ao repertório dos alunos nessa fase da vida escolar, propusemos em 2016 o trabalho com o gênero na modalidade oral e com uso de recursos audiovisuais, intitulamos as aulas de “Cinco minutos de fama”, por se tratar de uma apresentação individual em aproximadamente cinco minutos de tema da escolha do aluno, preferencialmente algum que ele tivesse domínio.

Inicialmente, os alunos tiveram que escolher um tema, que variaram entre youtubers, esportes, séries de TV, discussões sobre descobertas científicas ou questões mais densas como a reforma do Ensino Médio, homofobia, drogas, racismo, cyberbullying, entre outros. Após escolherem os temas, cada aluno desenvolveu uma pesquisa aprofundada sobre o assunto e recebeu a orientação de um professor especialista, na própria série. Por fim, faltou apenas montar os slides ou outros recursos audiovisuais e apresentá-lo para a sala, sem perder de vista a estrutura do artigo de opinião (tese + argumentação + conclusão).

O resultado foi surpreendente e mostrou que é possível desenvolvermos boas argumentações partindo de qualquer tema, desde que haja domínio sobre o conteúdo apresentado e uma boa pesquisa.