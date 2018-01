Chegou o Ensino Médio. E agora?

Autoras: Ana Cristina Imura e Roberta Edo

Começar um novo ciclo não é fácil, mas é apaixonante. Nossos estudantes que chegam para a 1ª série do Ensino Médio no Colégio Santa Maria se deparam com o desconhecido, que produz encantamento e receio. Sensações aparentemente conflitantes.

Encantamento porque este sujeito tem maior liberdade. Sem uniforme, ele precisa aprender a escolher a roupa para a escola, uma coisa simples, mas que, nessa fase, gera insegurança de não ser aceito pelo grupo. Finalmente, ele sai para almoçar e volta para assistir às aulas à tarde. É responsável por conversar com seus pais sobre seu desempenho, um diálogo direto entre esse jovem em crescimento e sua família. Receio porque é convidado a crescer, assumir a liberdade conquistada, responsabilizando-se por suas escolhas.

Com esse olhar, nós, educadores, realizamos intervenções ao longo do 9º ano do Fundamental II com a intenção de promover a reflexão a respeito dessa nova fase de estudo e convívio, como:

Reunião entre pais, alunos do 9º ano e educadores do Ensino Médio para apresentar a proposta educativa.

Discussão entre Direção do Ensino Médio com os alunos sobre normas e procedimentos de convivência no nível.

Reflexão entre as Orientadoras do 9º ano, da 1ª série do Ensino Médio com os alunos sobre o papel de estudante e o currículo do nível.

Eleição pelos alunos dos componentes do currículo diversificado.

Presença constante dos educadores para acolher e atender às dúvidas.

Com essas ações, esperamos que nossos estudantes consigam discutir com sua família o que desejam e traçar um plano com aspirações, movimento necessário para construção da identidade adulta.