Karine Ramos e Orgides Neta

“A leitura não é importante porque diverte e nem porque transmite informações, e sim por algo que é transcendental, porque a inteligência humana é uma inteligência linguística. É graças às linguagens que podemos nos desenvolver, compreender o mundo, inventar grandes casas, conviver, compreender nossos sentimentos, resolver nossos problemas, fazer paz (…). Para que nossa inteligência seja viva, flexível, perspicaz, divertida, racional, convincente, necessitamos em primeiro lugar, saber muitas palavras.” – José Antônio Marina (Madrid)

Mais do que conhecer as letras e a importância que estes desenhos especiais têm no nosso cotidiano, desejamos que nas crianças ampliem seus vocabulários e percebam a força e o significado das palavras.

Um pequeno projeto chamado “Chaveiro de Palavras” na Educação Infantil do Santa Maria tem nos revelado a potência das crianças em narrar e significar diferentes palavras. Observando as aulas e momentos de socialização das palavras escolhidas, foi possível perceber tais relações.

Felipe, com cinco anos, narra que escolheu a palavra SOL, compreendendo sua importância: “Se ele não existisse, tudo isso aqui seria gelo, por isso escolhi a palavra SOL para compor meu chaveiro”.

Serena, também com cinco anos: “Eu escolhi a letra S porque eu gosto muito de salada. Todos os dias quando meu pai chega do trabalho ele faz salada para mim”.

Matheus Rosário, da mesma idade: “A minha letra é a F. Com essa letra dá para escrever futebol, que é um esporte que gosto muito”.

Acreditamos que nessa relação as crianças apropriam-se do sistema alfabético e, mais do que isso, aprofundam saberes sobre seus significados e relações com a vida, com o mundo e com eles mesmos.

Durante nossas rodas de conversa, as crianças de maneira autônoma partilham no mínimo três informações sobre a palavra escolhida:

1) Por que você escolheu essa palavra?

2) O que essa palavra comunica? Exemplo: uma comida? um sentimento? um objeto?

3) Qual a letra inicial da palavra escolhida?

Muitas palavras e saberes serão construídos nessa relação de Letra + Som + Significado. As crianças aprendem de maneira prazerosa e significativa, compreendendo que a escrita exerce função social, ou seja, comunica nossas ideias, pensamentos, sentimentos, opiniões e conhecimentos… Descobrimos o mundo e nos comunicamos com ele!