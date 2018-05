Celebrar e viver

Autoria: Pedro Moisés

Toda celebração é uma festa. Com essa afirmação na mente, nos reunimos no dia 5 de maio para a celebração da Eucaristia. Momento significativo, através do qual todos experimentamos a cercania de Deus. A festa do céu abriu as portas para acolher os habitantes da terra. O céu e a terra, por uma fração de segundo, deram-se as mãos e nós fomos acolhidos para participar do banquete no qual “Aquele que veio para ser servido converteu-se em servo dos demais”. Lá do alto, Deus olhou para a nossa capela e se alegrou, pois Ele percebeu que estávamos reunidos, de mãos dadas com seu Filho, para trabalharmos pela Paz.

Os 70 anos do Colégio Santa Maria também foram lembrados. Muitas pessoas passaram por essas salas, corredores e jardins, deixando um pouquinho das suas vidas pela e para a vida dos demais. Homens e mulheres corajosos, convictos de que a educação contribui para a edificação de uma sociedade mais justa e fraterna.

Que essas histórias mantenham viva a nossa esperança de que aquilo que fazemos vale a pena. Celebrando a vida, reafirmamos o nosso compromisso de seguir trabalhando por uma educação solidária e libertadora.