Cartas ao Togo

Autoria: Vera Moreno

Este ano, 2016, durante as aulas de inglês, os alunos do 8º ano do Fundamental II do Santa Maria tiveram a oportunidade de continuar o “Project Building Bridges”, cujo objetivo, além de resgatar a escrita de cartas e com ela desenvolver uma das competências linguísticas que é o “Writing”, é também de conhecer outros povos e culturas ao redor do mundo. Ano passado, quando começamos esse projeto, os alunos trocaram cartas com uma escola na faixa de Gaza.

Este ano foi a vez do Togo, no oeste da África. Através de um contato que tenho em uma escola ligada à missão YWAM (Youth with a Mission) Noépe, pudemos conhecer um pouco mais desse pequeno país, com dimensões comparadas ao estado do Sergipe. Os alunos pesquisaram sobre aspectos geográficos, contando também com a ajuda do professor Haroldo, de Geografia, aspectos culturais e também puderam saber das necessidades que eles atualmente passam. Essa escola em Noépe, situada bem perto da capital Lomé, atende à população local, que encontram ali, uma escola secundária, uma faculdade, um posto de saúde, bem como água potável, um bem precioso e raro para eles.

Num segundo momento, nossos alunos então escreveram cartas, contando sobre como vivemos aqui, numa cidade tão grande e tão complexa como é São Paulo. Também escreveram sobre seus hobbies, suas rotinas e sobre suas músicas e comidas favoritas. As cartas foram enviadas….e agora estamos esperando ansiosos pela resposta…