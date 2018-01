Projeto do Jardim II ajuda a desenvolver habilidades

Ao longo do primeiro semestre, os alunos do Jardim II do Santa Maria trabalharam o projeto “Cada macaco no seu galho”, que abrangeu diversas áreas de conhecimento, como Ciências Naturais, Ciências Sociais, Linguagem Oral, Matemática, Artes e Movimento.

“Para ampliar o olhar dos alunos para a área de Ciências Sociais, trabalhamos o modo de vida e a moradia dos macacos, relacionando e comparando os hábitos e costumes destes animais aos nossos”, explica a professora Giseli Coli. A construção do conhecimento ocorreu a partir das discussões, pesquisas, vídeos, imagens e das produções das próprias crianças.

Os alunos observaram que os macacos vivem em pequenos grupos. Aos poucos, conforme crescem, aprimoram suas habilidades motoras. O filhote passa a explorar tudo à sua volta e, com a curiosidade aguçada acerca de seu habitat natural e dos outros membros do grupo, se afasta da mãe e, assim, aprende a sobreviver sozinho.

Por meio deste estudo, as crianças aprimoraram diversas habilidades, entre elas: observar, investigar, conhecer, identificar, comparar, nomear e relatar aprendizagens. Ao verbalizar o que haviam aprendido, por exemplo, desenvolveram o discurso, utilizaram novas palavras incorporadas ao seu vocabulário e passaram a contar fatos com começo, meio e fim. Recontaram também histórias sobre este animal, como Nestor e Macaco Danado. Compararam a forma física de três tipos de macacos: o sagui, o gorila e o macaco-aranha. Atividades que, certamente, colaboraram para o desenvolvimento de novas habilidades.