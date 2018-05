Brincar, cantar, experimentar e aprender

Autoria: Luciana Boggi Proença

As brincadeiras de roda estão presentes no dia a dia de nossas crianças. Além de divertidos passatempos, desenvolvem a oralidade, a audição, a expressão corporal e colaboram significativamente na formação dos vínculos afetivos. A alegria contagia o corpo e alma.

Pensando nisso, as turmas de Jardim I do Santa Maria, de 3 a 4 anos, vivenciam as cantigas integralmente: aprendem os movimentos, ampliam o vocabulário e as exploram das mais variadas formas.

Vivendo o momento, a criança amplia seu repertório cultural. Como diz Larrossa: “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca.”

Partindo desse pressuposto, a turma do Jardim I D foi do lúdico à construção do conhecimento. A partir da cantiga “De abóbora faz melão”, o grupo dançou, cantou, observou, comparou, experimentou e descobriu.

A fala das crianças nos revela suas aprendizagens: “O melão é menor que a melancia”; “A melancia é dura”; “Achei bem docinha a melancia”; “O caroço da melancia é pequeno e o do melão é grande”. É o tipo de vivência significativa, repleta de conhecimento!