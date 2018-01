Brincadeiras do Sul: Boi de mamão

Autoria: Karine Ramos e Karina Rodrigues

E vem chegando boi malhado

Vem chegando devagar

Vem cá meu boi iá iá

Ele é de papelão

O nosso boi de mamão

Vem cá meu boi ia iá

Trecho da música: Cantiga do boi

Os alunos do Jardim I e II do Santa Maria conheceram a alegria das brincadeiras folclóricas do sul do País e prepararam uma linda dança para apresentar na Festa Junina que aconteceu no dia 11 de junho na nossa Escola. As coreografias e as músicas representaram a história da brincadeira “Boi de mamão”.

As crianças interpretaram os personagens envolvidos na narrativa: o boi, o vaqueiro Mateus, a moreninha, o cavalinho, a bernunça e a Maricota.

A teatralidade sugerida por esta cultura popular oferece caminhos que ajudam as crianças a expressarem suas emoções e comunicações. “Não se trata de ensinar teatro, mas de promover uma memória profunda no corpo sensível” (Frabetti, 2011).

É desta forma que percebemos que a aproximação com os diferentes personagens despertou nas turmas o encantamento, promovendo a participação e, mais que isso, momentos mágicos para as crianças, convidando-as a adentrarem um mundo de fantasias e brincadeiras.

Acreditamos que para as crianças a Festa Junina deve ser este espaço para brincar, brincar com a cultura popular.