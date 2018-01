Brincadeiras do nosso mundinho

Autoria: Luciana Boggi Proença

A partir do tema da Campanha da Fraternidade, “Casa Comum, nossa responsabilidade”, a turma do Jardim II C do Colégio Santa Maria está desenvolvendo uma série de vivências que tem como objetivo principal a reflexão sobre a importância de cuidarmos da nossa casa comum, o planeta Terra.

Como apoio para este trabalho, estamos utilizando os livros da coleção “Mundinho”, de Ingrid Biesemeyer Bellinghausen. Por meio das histórias, aguçamos a curiosidade das crianças por esse mundo que habitamos e chamamos a importância pelo quanto somos responsáveis pela sua preservação.

No segundo bimestre, a partir do título “As Brincadeiras do Mundinho”, resgatamos as seguintes brincadeiras tradicionais: corre-cotia, amarelinha, passa-anel e corrida da batata. Ao final de cada vivência, em roda, criamos um momento no qual as crianças compartilharam sentimentos e experiências, como mostra o registro abaixo:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para finalizar, confeccionamos um “livro” com os registros gráficos e os relatos de cada brincadeira. Dessa forma, as crianças puderam compartilhar com as famílias esses momentos de diversão e aprendizados.

E assim, vamos caminhando para que os alunos percebam que os “homenzinhos” não só habitam o “mundinho” mas também formam memórias e o quanto suas ações são responsáveis pelo cuidado com o mesmo.