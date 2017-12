Santa Maria realiza brechó de material escolar e uniforme

Já é hora de pensar na compra do material de 2016. Para incentivar a reciclagem e conscientizar os estudantes sobre a importância do reaproveitamento, o Colégio Santa Maria realiza anualmente um brechó, que funciona da seguinte forma: as famílias levam livros em bom estado para a escola e entregam na Associação de Pais e Mestres (APM). Para cada unidade doada, o aluno recebe um vale-livro. Com este vale e mais R$ 3,00, pode fazer a troca por outro livro da lista de 2016.

A arrecadação ocorreu entre os dias 8 e 11 de dezembro e os pais fizeram a troca no dia 13, das 8h às 10h. A partir das 10h30 até as 12h, todo o material que ficou disponível foi vendido por R$ 6,00, sem necessidade do vale.

A APM também arrecada uniformes em bom estado para troca no brechó, usando o mesmo sistema e nas mesmas datas.