Alunas do 8º ano do Fundamental II do Santa Maria elaboram informativo sobre sustentabilidade

“O que eu tenho a ver com isso?”. Essa foi a pergunta que serviu como mote para a sensibilização dos leitores do Boletim Santa Coleta produzido pela primeira vez por alunos do 8º ano (as alunas Amanda Natalle Lopes e Renata Ferreira Reiff, com a supervisão da professora Denise Carneiro).

A intenção certamente foi a de convidar todos os leitores a agirem em prol do meio ambiente, como tem feito muitos alunos do Colégio Santa Maria, especialmente em atividades articuladas com o projeto Ecoestudantil.

Falar de sustentabilidade nesse grupo é uma missão muito fácil, já que aprenderam a praticá-la no próprio dia a dia. No 8º ano, especialmente, fizeram a construção, instalação e oficinas das cisternas urbanas, além do projeto “Dia de Trocas”, na qual arrecadaram livros, CDs e DVDs, que foram trocados e posteriormente doados, estimulando a troca de materiais em detrimento das compras e consumismo. São primeiros passos que podem servir como exemplo e estímulo para que todos façam sua parte.