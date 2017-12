Biblioteca como espaço de Ação Cultural

Autoria: Tauany Pazini

A Biblioteca Padre Moreau do Santa Maria, além de ser um local para estudo, pesquisa e empréstimo de livros, funciona também como espaço de Ação Cultural, na medida em que proporciona aos alunos experiências com contações de história, encenações, apresentação de vídeos, documentários e, principalmente, exposições.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No decorrer do ano, a Biblioteca, em parceria com a equipe de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II, promoveu diversas exposições com temáticas baseadas nos livros trabalhados em cada série.

Realizada pelo 6º ano, a exposição “Do tempo das pirâmides às histórias em quadrinhos: uma viagem do 6º ano ao Egito” apresentou dois contos lidos pelos alunos que eles adaptaram para história em quadrinhos, utilizando técnicas de desenho com base na arte egípcia.

Com as turmas do 7º ano, a exposição realizada foi “Poema-Coisa: uma experiência verbivocovisual”, na qual os alunos criaram, com base no Concretismo, poemas-coisa ilustrados por crianças. As explicações sobre a temática foram projetadas no teto.

Já no 8º ano, a exposição recebeu o nome de “Relatos de Guerra”, onde, a partir da leitura da obra “O Diário de Anne Frank”, os alunos criaram relatos de guerras ficcionais gravados em vídeos e fizeram a instalação de uma réplica do quarto de Anne Frank localizado no Anexo Secreto.

Para finalizar o ano letivo, o 9º ano realizou a exposição “O perfil feminino na literatura”, na qual, a partir da leitura dos clássicos “Ana Terra”, “Capitães de Areia”, “Vidas Secas” e “Clara dos Anjos”, apresentaram o perfil feminino retratado em cada uma dessas obras, o contexto histórico em que estavam inseridos e gravaram vídeos sobre essas personagens, além de expor outros livros com personagens femininas marcantes.

Todas as exposições foram visitadas pelas turmas do Ensino Fundamental II e monitoradas pelos próprios alunos, o que fez com que eles se apropriassem do trabalho e apreciassem as exposições um dos outros.