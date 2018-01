Bibliochila. O que é isso?

Autoria: Tauany Pazini

O Projeto Bibliochila, desenvolvido pela Biblioteca Pe. Moreau para as turmas do Jardim II e Pré do Santa Maria, está empolgando os alunos e suas famílias.

A cada aula de biblioteca, um aluno é sorteado para levar uma mochila que contém um livro de histórias, um caderno de registros, o Bibliodiário, e alguns itens para que a criança reproduza a história, como fantasia, fantoche, bichinho de pelúcia e instrumento reciclado.

Assim, a família realiza a leitura do livro utilizando os objetos enviados e faz o registro, com escrita, desenho, colagem, foto etc. Na aula seguinte, o aluno apresenta seu registro do Bibliodiário aos colegas, contando aos demais como foi a experiência em casa.

Acreditamos que a leitura realizada em parceria com a família estreita os laços afetivos da criança com o objeto livro. As famílias têm gostado muito dessa parceria e participado dos registros com entusiasmo.