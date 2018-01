Balanço da reciclagem: 100kg de pilhas e baterias

Autoria: Márcia Fernandes

O Santa Maria atingiu 100 kg de pilhas e baterias para reciclagem! O montante é resultado da colaboração de toda a comunidade escolar, que há muitos anos participa desse tipo de iniciativa, a exemplo do projeto Santa Coleta, realizado pelo 5º ano do Fundamental I. O material foi depositado desde o segundo semestre do ano passado nos coletores adquiridos pelo Colégio para esse fim.

Agora o material será retirado pela empresa GM & CLOG, com sede em São José dos Campos, que irá transformá-lo em tinta. O programa, denominado ABINEE, recebe pilhas e é uma iniciativa conjunta de fabricantes e importadores de pilhas portáteis, que uniram esforços visando atender à Resolução CONAMA 401/2008, disponibilizando postos de coletas distribuídos nas capitais do Brasil e nas proximidades (no raio de 50 km da capital), onde a GM&C, operador logístico, atua na retirada do material nos postos de coleta, triagem, separação e encaminha para a destinação ambientalmente correta junto à recicladora Suzaquim.

Após o recebimento, o material é pesado novamente e separado por tipo de fabricante e encaminhado para reprocessamento e reciclagem na recicladora, que é homologada pela área de Meio Ambiente e também licenciada pelo IBAMA e pela CETESB. A gratuidade da coleta se dá quando o posto encontra-se dentro das capitais do Brasil ou no raio de 50 km, caso do Santa Maria.

Parabéns a toda a comunidade. Conscientização e respeito fazem a diferença para um mundo melhor!