Por encerrar o ciclo do Fundamental I, o início do 6º ano traz aos alunos uma série de anseios e toda uma dinâmica nova faz-se presente no dia a dia: novos professores, aulas de cinquenta minutos, espaço de trabalho diferenciado, novos colegas compondo a sala de aula.

É um momento em que podemos situar a criança no espaço. Convidá-la a olhar para si mesma e a partir daí falar sobre si. A construção do autorretrato permite ao aluno apresentar-se de forma ampla e profunda, não somente dizendo seu nome, mas partilhando com os companheiros gostos particulares, fatos curiosos de sua vida, composição familiar, sonhos etc.

Como ponto de partida, o 6º ano do Colégio Santa Maria fez a leitura e uma aprofundada análise do texto Autorretrato aos 56 anos, de Graciliano Ramos. Escrito em terceira pessoa, o autor distancia-se de si para poder construir um retrato de sua identidade.

No momento da discussão, perguntas curiosas vão aparecendo. “Se ele é ateu por que sua leitura predileta é a bíblia?” E outro responde: “Pode ser que ele leia a bíblia como se fosse uma narrativa, uma história de ficção, ele não acredita que foi Deus que fez tudo.”

Outra mão levantada: “Por que ele foi preso duas vezes?” Resposta do grupo: “Deve ser porque ele soltou os presos para construírem estradas quando era prefeito de uma cidade no interior.”…

Inferências e levantamento de hipóteses acompanham a compreensão do texto, que, uma vez finalizada, serviu de modelo para que os alunos escrevessem cada um seu autorretrato. Após escrita, todos leram em voz alta para classe. Alguns mais tímidos, outros mais soltos, todos tiveram voz dentro do grupo.

Próximo passo será a digitação dessas produções que formarão, juntamente com autorretratos a serem desenvolvidos nas aulas de Arte, um grande livro que será exposto na Semana Pe Moreau.