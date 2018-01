Aulas de Biblioteca – preservação do meio ambiente

Autoria: Tauany Pazini

O tema Meio Ambiente é de extrema importância para ser trabalhado em sala de aula, buscando conscientizar os alunos quanto à sua preservação e consumo adequado dos recursos naturais.

Pensando nisso, a Biblioteca do Santa Maria buscou livros de literatura que abordassem esse tema para trabalhar nas Aulas de Biblioteca e escolheu dois livros de Ruth Rocha: “Quem vai salvar a vida?” e “O menino que quase morreu afogado no lixo”, contados, respectivamente, para o 3º e 4º ano do Ensino Fundamental.

As histórias provocaram uma grande reflexão nos alunos acerca da responsabilidade de cada um no cuidado com o ambiente em que vivemos, sobre o problema da produção de lixo, a economia de água e preservação ecológica.

Ao final da aula, foi proposto aos alunos que fizessem um trabalho relatando quais as ações que eles fazem em casa com sua família para cuidar do meio ambiente. Foram entregues belos trabalhos tanto escritos quanto em vídeos. Clique no link para assistir a alguns desses vídeos: https://youtu.be/coMjP-GQQnQ