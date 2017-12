Como assim, aula ɐpiʇɹǝʌui ?

Autoria: Jeane Leclair

Essa foi a primeira pergunta que os alunos do 5º ano G do Santa Maria fizeram ao ouvir o nome da nova metodologia que têm vivenciado, a aula ɐpıʇɹǝʌuı.

A sala de aula invertida (flipped classroom) é uma metodologia de ensino que inverte o processo de aprendizagem tradicional do aluno: a aquisição do conhecimento não acontece apenas em aulas expositivas na escola, mas também fora dela, com a ajuda de recursos tecnológicos. Antes da aula, o estudante pode ter contato com o conteúdo em casa e assisti-lo quantas vezes quiser.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim, o tempo na escola é usado para aprofundar conceitos, tirar dúvidas e realizar exercícios e atividades práticas. Veja como fizemos:

a) A professora selecionou o tema adjetivos e enviou o link do vídeo:

b) Ao assistir o vídeo, o aluno pôde pausar e repetir o conteúdo de acordo com seu ritmo e compreensão.

c) Na sala de aula, a professora atendeu os alunos de forma individual e em grupo, transformando a aula em uma conversa, mudando o layout tradicional das cadeiras enfileiradas.

d) Os estudantes que aprenderam rapidamente os conceitos não perderam tempo com explicações do professor e puderam colocar seus conhecimentos em prática e de forma cooperativa.

e) O vídeo também ajudou quem faltou e precisou de aulas de reposição.

Durante esse processo, conseguimos um enfoque mais crítico por parte dos alunos, ao mesmo tempo que melhoramos a participação e satisfação dos estudantes. Veja alguns comentários:

” Foi uma outra forma de estudar em casa. Também gostei porque se você achar uma parte que não te esclareça bem, pode pausar e voltar quantas vezes quiser.” – Sofia

“Eu achei interessante porque a professora mandou o conteúdo, a gente assistiu e explicou antes da professora.” – André

“Nós refletimos e foi mais fácil interpretar a função do adjetivo.” – Guylherme Pimentel

“A fala dos personagens no vídeo foi mais fácil porque foi com brincadeira.” – Felipe Evans

“Gostei de elaborar o meu jeito de explicar na classe.“- Janaina

“O vídeo foi animado e facilitou a minha aprendizagem.” – Bernardo

Além de promover a oportunidade do aluno se aprofundar no assunto e enriquecer o conhecimento, a sala de aula invertida possui diversas outras vantagens que podem contribuir ainda mais para a educação e é esse o nosso objetivo: melhorar e inovar sempre para garantir a formação plena de nossos alunos.