Atividades lúdicas na Biblioteca

Autoria: Tauany Pazini

As aulas de biblioteca do Colégio Santa Maria propiciam aos alunos momentos ricos que permitem a eles que aprendam brincando.

Dentre os recursos utilizados nas aulas, a participação dos alunos no momento da contação faz com que explorem a imaginação, a espontaneidade, a observação, a percepção e exercitem os diversos tipos de expressão corporal, além de trazê-los para o mundo mágico da literatura.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em uma dessas atividades das aulas de biblioteca do 1º ano do Fundamental, os alunos encenaram a história do livro “Monstro monstruoso da caverna cavernosa”, de Rosana Rios.

Enquanto a história era narrada, os alunos participavam interpretando os personagens com mímicas e gestos, além da utilização de panos e objetos que foram entregues a eles para compor a encenação.

Esse tipo de atividade lúdica auxilia no desenvolvimento da criança como um todo, despertando o gosto pela leitura, promovendo a socialização e melhorando a aprendizagem dos conteúdos propostos pela escola.

Assistam abaixo ao vídeo que contêm trechos dessas divertidas e significativas encenações!