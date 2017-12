Atividades de férias

Autoria: Gilda Parazzoli Ramirez

Durante o primeiro semestre, os alunos encontram uma rotina cronometrada para fazer todos os dias e toda a família se encaixa nessa rotina: trabalho, escola, esporte e até as atividades extracurriculares entram na dança. Com a chegada das férias de julho, muitos pais enfrentam dificuldades para conseguir gerenciar o tempo das crianças e adolescentes, seja por causa do trabalho ou por conta da quantidade de dias livres, em que mesmo com as viagens, eles tendem a ficar entediados.

E por que não manter uma rotina mesmo nos dias de folga? O momento para descansar não deixa de ser uma oportunidade para buscar nas opções de lazer atividades que possam facilmente ligar aprendizagem e entretenimento.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para isso, a equipe de professores do 7º ano do Santa Maria se reuniu a fim de sugerir atividades bastante interessantes, com objetivo de entreter e ao mesmo tempo enriquecer os conhecimentos de seus alunos. As propostas tinham como meta que os alunos fizessem conexões com conceitos já aprendidos e utilizassem esse tempo extra, tão precioso, para ampliar sua visão de mundo. Algumas indicações extras tiveram a finalidade de criar uma rotina, mesmo nas férias, de modo a não desaquecê-los para o retorno às aulas.

Uma ida ao teatro para assistir ao musical “Les Misérables”,

vencedor de 125 prêmios internacionais, pareceu uma

boa pedida. Baseado no clássico Victor Hugo, o espetáculo,

em contraste com o cenário da França do século XIX,

conta uma história fascinante de sonhos, amor, paixão,

sacrifício e redenção – um testemunho atemporal para

a sobrevivência do espírito humano.

“Eu fui ao teatro assistir ‘Le Misérables’. A peça foi muito bonita e bem ensaiada. Foi uma experiência gratificante!” – Beatriz Nicolelis 7º B

“Eu não pude ir ao teatro, mas assisti ao filme. Ele retrata muito bem a história contada no livro. Embarcar nessa história foi perceber como ela consegue nos cativar e envolver!” – Giulia Cotti Borba de Sousa 7ºF

E por que não sem sair de São Paulo conhecer sua cidade sob um novo ângulo com conforto e segurança? Como? Com o “Circular Turismo Sightseeing SP.”



“Nas férias, eu, minha mãe e minha irmã fomos visitar diferentes lugares de São Paulo com o Circular Turismo Sightseeing SP. Foi realmente divertido, porque conheci lugares que nunca tinha visto. Andamos de trem e metrô e logo pegamos o ônibus.”- Luisa Pistori 7ºG

Para os que ficaram em casa, assistir a um “Horror Film” foi

outra opção. Com uma lista de filmes indicados como “Frankstein”,

“The Bride of Frankstein”, “The Mummy”,

“Monster House”, “Ghostbusters” e

outros, os alunos puderam se

reunir e desfrutar de

emoções incalculáveis!

“Achei os filmes bem legais. O que eu mais gostei foi ‘Monster House’ que embora seja um filme de desenho animado, está no gênero terror, e para ser sincera deu um pouco de medo!” – Daniela Cayres Chinaia 7ºC

“Eu não tive tempo de ir a nenhum lugar assinalado no caderno de férias , porque estive fora de São Paulo mas havia atividades que podíamos fazer em casa, como assistir a filmes. Posso afirmar que os filmes foram bem divertidos. Adorei a sugestão dos filmes de terror.Todos foram muito legais!” – Isadora de Toledo Capuano 7ºG

Outras dicas culturais como a visita ao museu da Matemática, onde estão reunidos elementos da história e materiais usados na matemática, despertando a curiosidade de seus visitantes, ou um passeio ao Shopping Market Place que recebeu a “ExperCiência”, a maior exposição itinerante de ciências do país. O Observatório do Parque do Ibirapuera, ou a Estação Catavento, o museu mais interativo da cidade. Enfim, foram inúmeras as sugestões e um leque extenso de opções de todos os tipos.

“A Estação Catavento foi uma experiência muito legal e diferente. Além de me divertir muito, aprendi muitas coisas novas lá!”- Maria Eduarda Martins 7ºB

“Adorei o caderno de férias, pois pude assistir a vários filmes diferentes e legais. Descobri histórias incríveis que no começo acharia chatas, mas com o caderno vivi a aventura, ação, suspense e medo. Amei esse caderno!” – Rebeca Libâneo Sardo e Julia Zanon 7ºF

“Achei o caderno de férias interessante, porque pude assistir a vários filmes e me divertir, pois não tinha nada para fazer!”- Maria Fernanda Miyazaki 7ºF

“Mesmo sendo atividade de férias, elas foram divertidas e nos ajudaram a não esquecer o conteúdo que estávamos aprendendo!”- Carolina Parente Viçoso 7ºC

Mesmo com tantas possibilidades de atividades e sugestões cativantes, é preciso também entender, respeitar e permitir momentos de ócio. Às vezes ficamos tão aflitos por preencher o tempo dos pequenos e jovens, que eles acabam se sentindo devastados por não terem tempo para “ficar quietos” com suas coisas.

Temos consciência de que as férias de julho estão incluídas no andamento do ano letivo, mas também sabemos que a hora é deles, do merecido descanso. Sentimos pelas respostas obtidas e pelas escolhas feitas e relatadas que as dicas e o caminho traçado contribuíram positivamente no rendimento dos nossos alunos, sem sobrecarregá-los.