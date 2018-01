Atividades comunicativas de Inglês

Autoria: Cintia Kaori Yokota

As aulas de inglês do Colégio Santa Maria são norteadas pela abordagem comunicativa, e para que possam praticar as habilidades linguísticas (ouvir, falar, ler e escrever), os alunos do 4º ano construíram maquetes de cidades para praticar o conteúdo estudado ao longo deste primeiro semestre.

Além da atividade trazer significado aos conteúdos, a construção do projeto propicia o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais por meio das vivências em grupo, pois os alunos precisam aprender a dividir tarefas e organizar diferentes ideias, além de usar o idioma para explicar onde estão localizados os diferentes lugares em sua cidade.

Durante a apresentação das maquetes, os alunos usaram frases como “There is a mall on Minecraft Avenue”, “The bookstore is next to the library” e “There is a school south of the gas station”.

Desta forma, usaram a criatividade para construir cidades idealizadas por todos os componentes do grupo, aplicando o idioma de forma natural e com descontração.