Atividade física na melhor idade

Alunos do 3º ano do Fundamental I receberam idosos do Espaço Aberto para uma aula de Educação Física

O Colégio Santa Maria desenvolve um trabalho de inserção social com os idosos que moram no Centro de Acolhida – Jardim Umuarama, o “Espaço Aberto”, na Zona Sul de São Paulo, um projeto que proporciona troca de experiências enriquecedoras tanto para os alunos como para os moradores da instituição. No dia 19 deste mês, foi a vez do Colégio receber os moradores do Espaço Aberto para participarem de uma aula de Educação Física, juntamente com os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental.

Apesar do ritmo de vida dos idosos diminuir um pouco, eles ainda estão ativos. Alguns querem exercícios físicos mais intensos, outros podem preferir uma atividade mais relaxante, como xadrez, jogos de tabuleiro ou ler um livro. De qualquer maneira, o mais importante é colocar o corpo em movimento, pois isso irá levá-los a ter a mente e o corpo sãos na “melhor idade”.

Com base nesse raciocínio, a atividade começou com um alongamento, seguido de uma ginástica recreativa, que contou com o auxílio dos alunos na execução dos exercícios. Os idosos formaram uma grande roda e começaram algumas brincadeiras envolvendo canto e elementos como a dinâmica do bambolê, atividades que favoreceram a integração e a prática de atividade física saudável.

“Foi muito gratificante ver o sorriso e a felicidade estampada no rosto de cada presente, pois os momentos que passamos juntos foram marcantes. Os alunos vivenciaram valores como solidariedade, compaixão, afetividade e amizade. Em troca, os idosos receberam toda a energia da infância, com isso todos saíram da vivência repletos de novas aprendizagens”, declara o professor de Educação Física, Cleber Teodoro Pereira da Silva.