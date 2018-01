Atividade no 5º ano promove desafio entre alunos por meio de ferramenta tecnológica

No Santa Maria, a partir do 5º ano do Fundamental I, os alunos começam a ampliar o uso das tecnologias de informação e comunicação por meio de mídias interativas que possam enriquecer as aulas e trazer uma série de benefícios para as práticas de ensino e aprendizagem. É o caso do Edmodo, especificamente do desafio Ativamente.

Vale a pena ressaltar que as atividades propostas no ”Projeto Ativamente” têm objetivos de aprendizagem bem definidos para ensinar conteúdos das disciplinas, ou então, promover o desenvolvimento de estratégias ou habilidades importantes para ampliar a capacidade cognitiva e intelectual dos alunos.

As crianças dessa faixa etária permanecem longos períodos totalmente empenhados nos desafios e fantasias dos jogos eletrônicos, dando a impressão de que são imunes a distrações e que nada é capaz de desconcentrá-las. No entanto, esse tempo dispensado aos jogos poderia ser aproveitado em outras atividades, como o estudo, por exemplo. Na verdade, o que os pais e professores gostariam é que seus filhos e alunos aplicassem nos estudos o mesmo nível de atenção e comprometimento dedicado aos jogos.

Conseguir desviar a atenção que os estudantes dão aos jogos para atividades educacionais não é tarefa simples. Por isso, no Colégio Santa Maria, procuramos encontrar formas de unir ensino e diversão com o desenvolvimento de jogos educacionais, por proporcionarem práticas educacionais atrativas e inovadoras, onde o aluno tem a chance de aprender de forma mais ativa, dinâmica e motivadora.