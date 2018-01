Astronomia no Ensino Médio  

Autoria: Ednilson Oliveira

O mês de maio começou bem para a Astronomia, já que houve a chuva de meteoros Eta Aquarídas, caracterizada por meteoros rápidos, brilhantes e com uma boa frequência (cerca de 60 por hora). Eta Aquáridas é melhor observada a partir do hemisfério sul, já que o radiante (região do céu onde os meteoros parecem se originar) fica localizado na constelação de Aquário, ao sul do Equador. Essa chuva de meteoros é associada ao cometa Halley.

No dia 9 de maio, tivemos o raro fenômeno do trânsito do planeta Mercúrio sobre o disco solar, observado por alunos do Ensino Médio do Santa Maria e fotografado pelo professor. Durante o evento, o planeta Mercúrio se moveu lentamente de forma que, para os observadores na Terra, passasse em frente ao disco solar. A duração desse evento foi de cerca de sete horas. O Trânsito de Mercúrio é um evento que acontece cerca de treze vezes a cada século. O último ocorreu em 2006 e o próximo será em 2019, levando-se em conta observações feitas em todo o planeta Terra. Mas se considerarmos apenas uma localidade específica (como São Paulo), ele pode ser visto três vezes por século apenas, uma raridade, portanto.

Ainda no mês de maio, aconteceu a prova da XIX Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA). A OBA é uma realização da Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), entidade que reúne os astrônomos profissionais do Brasil e com a parceria da Agência Espacial Brasileira (AEB). Há 19 anos, estudantes de todos os anos do Ensino Fundamental e Médio em todo território nacional participam ativamente das atividades promovidas pela OBA. Alunos do Santa Maria têm participado há pelo menos 12 anos com resultados significativos e alcançando cada vez mais medalhas.

Como a OBA tem por objetivo fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia e Astronáutica, os alunos do Ensino Médio têm aulas semanais de Astronomia e Astrofísica desde o início do ano letivo. Além dessas aulas, eles participaram se observações noturnas onde puderam ver aglomerados de estrelas, nebulosas, estrelas duplas, a Lua, os planetas Marte, Júpiter e Saturno usando telescópios instalados no Colégio em um espaço especial, a marquise do prédio do Ensino Médio, inaugurado no início deste ano.

Muitas outras atividades relacionadas à Astronomia estão previstas para os próximos meses. Aguardem!