Artes Visuais

Autor: Sergio Seixas

Quantas foram as civilizações que ao longo da História da Humanidade deixaram parte de sua identidade registrada nos potes e vasos cerâmicos que produziam para suas atividades cotidianas? Eles serviam para transportar e armazenar água, leite, vinho, azeite, grãos e até mesmo para o preparo e cozimento de alimentos. Eram ornamentados de muitas maneiras: desenhos e pinturas com cenas do cotidiano, linhas e formas geométricas, texturas, entre outras. Se hoje, depois de anos, séculos, milênios, somos capazes de conhecer e compreender parte da história desses povos devemos isso à “herança” por eles deixada e ao tempo que nos permitiu resgatar os vestígios de suas vidas e interpretá-los através dos desenhos e das pinturas neles encontrados, registros visuais que nos permitem entender épocas, pessoas, costumes, crenças religiosas e tantas coisas mais. Os elementos da ARTE e seus códigos visuais nos dão a possibilidade de fazer uma leitura das civilizações que nos antecederam.

Pensando na importância que os potes e vasos cerâmicos tiveram nas antigas civilizações e em um dos eixos de trabalho do curso de Arte do Colégio Santa Maria, a História da Arte, os alunos do 6º ano do Fundamental II tiveram como desafio a pintura de uma peça em gesso (simbolicamente aqui representando a cerâmica) com uma leitura mais contemporânea, com a impressão de sua própria IDENTIDADE na criação do trabalho através do uso das linhas, formas e cores (cores complementares).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O tema gerador, de reflexão e provocação, foi a GRÉCIA; sua contextualização histórica, referências políticas, geográficas e econômicas, a Arquitetura, o Teatro, a Escultura e, por fim a Pintura. Também foram traçadas as relações entre a origem dos Jogos Olímpicos lá atrás, por volta de 776 a.C, como homenagem aos deuses do Olimpo e o fato do Brasil sediar esse grande evento dos tempos modernos em 2016, já que os gregos faziam na cerâmica os registros visuais de fatos importantes e de seu cotidiano, entre eles os dos Jogos Olímpicos e suas modalidades esportivas. As ânforas e os vasos foram escolhidos como elementos simbólicos da Arte grega para a produção final dos alunos, transitando entre a Arte Utilitária e a Decorativa.

Os alunos do Santa Maria fizeram uma viagem no tempo, resgatando a identidade deixada pelos gregos na pintura dos potes e vasos cerâmicos até a criação e impressão de sua própria identidade na pintura em gesso por meio de linhas, formas geométricas e cores.