Artes visuais no currículo: comunicando ideias

Trabalhos de linguagem cinematográfica do 8º ano do Fundamental II do Santa Maria abordam temas como preconceito, cidadania e direitos humanos

A linguagem das Artes Visuais permite a articulação de significados coletivos, de acordo com as necessidades históricas e experiências humanas na vida em sociedade. “Como qualquer ato de linguagem, sua função é a produção intencional de sentido”, declara a professora de Artes, Adriana Pistori. É possível, por intermédio da arte, colocar-se no mundo de modo autoral, percorrendo tempos e espaços variados, gerando modos de conhecer e compreender a vida e a criação, de reconhecer e valorizar as diferenças, articulando cognição, valores, ação criativa e construção de significados.

A partir da contextualização do papel social da arte, os alunos do 8º ano do Fundamental II do Santa Maria utilizaram-se da linguagem Cinematográfica, objeto de estudo do 2º bimestre nas aulas de Arte, para a criação de vídeos (documentários, entrevistas, histórias dramáticas, entre outros) que fossem convergentes com os temas abordados interdisciplinarmente no Projeto de Série e no Projeto Atualidades. Os temas abordados foram: Violência contra a Mulher; Intransigência Religiosa e Cultural; Preconceito; Cidadania; Direitos Humanos e Estatuto da Criança e do Adolescente. As fotos foram extraídas dos vídeos produzidos pelos alunos.