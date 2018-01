Artes, coleta seletiva e engajamento

Autoria: Edvania de Souza Rego

O projeto do 4º ano do Fundamental I do Santa Maria “ Meio ambiente – Coleta Seletiva“ envolve várias áreas do conhecimento, estabelecendo a interdisciplinaridade nas propostas.

A área de Artes trabalhou no 1º bimestre com os elementos da composição visual para valorização dos desenhos, ou seja, tonalidades e texturas. O projeto envolveu pintura dos latões de lixo com tinta acrílica. Na sala, em grupos, os alunos criaram texturas de diferentes materiais, objetos ou animais. As mais interessantes foram escolhidas pelos próprios alunos para a pintura dos latões, feita no horário do recreio e em revezamento, para que todos os interessados pudessem participar.

Em decorrência dessa atividade, surgiu o projeto “Tô de olho” durante conversa entre os alunos para a pintura dos latões. A proposta era usar um tema apropriado para que a comunidade fique atenta ao local e separação dos lixos orgânicos e secos. Assim, serão pintados dois latões, com olhos de animais diferentes. No primeiro, os alunos realizaram a imagem de uma zebra, evidenciando as texturas trabalhadas em sala e o olho atento ao lixo orgânico. Em seguida, será feito um tigre, também escolhido por eles.

Acreditamos que dessa forma os alunos ficarão mais envolvidos com a questão da separação do lixo.