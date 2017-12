Arte e Criatividade caminham juntas na Educação Infantil do Colégio Santa Maria. E as atividades de modelagem com diferentes tipos de massa produzem importantes expressões criativas, com a vantagem de fazerem parte do cotidiano escolar.

Tanto com a massa quanto com a argila, as crianças experimentam e desenvolvem criações tridimensionais, percebem diferentes volumes, formas, profundidades e texturas. A modelagem favorece também o desenvolvimento do jogo simbólico e da linguagem oral, pois as crianças propõem diferentes significados a cada nova forma que conseguem dar aos materiais que utilizam, contando aos colegas sobre suas brincadeiras e construções.

As produções começam a surgir a partir de uma “bola” ou “pizza” e, aos poucos, se transformam em bolos, corações, bonecos, comidinhas, animais. Estes objetos ganham vida e, a partir daí, surgem as brincadeiras simbólicas.

“As atividades de modelagem desenvolvem as habilidades de criação, concentração e socialização, além de aperfeiçoar a praxia fina ao rasgar, apertar, beliscar, amassar, pinçar, enrolar e perfurar a massa”, explica a professora do Jardim I, Gisele Coli.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para que as crianças desenvolvam tais habilidades, as salas trabalham com propostas livres e com temas relacionados aos projetos ou outros conteúdos. As crianças têm à disposição materiais que as ajudam a darem forma a seus trabalhos: amassador de batatas, forminhas, blocos de encaixe, palitos de sorvete, entre outros.

Segue uma receita de massa caseira:

Ingredientes: 4 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de sal, 1 colher de sopa de óleo, 1 e ½ xícara de água, anilina comestível (para dar cor), pó para suco ou gelatina em pó (para dar cor e aroma).

Modo de preparo: Em uma vasilha, misture a farinha, o sal, o óleo. Escolha um dos colorantes (anilina, suco ou gelatina) e misture na água. Acrescentar aos poucos a água já colorida na mistura de farinha, sal e óleo. Misture e acrescente a água até virar uma massa homogênea. Se ficar muito pegajosa adicione mais farinha. Guardar na geladeira.