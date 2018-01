Arte digital

Alunos do 2º ano do Fundamental I do Santa Maria criam trabalhos artísticos com ferramenta digital

No ambiente educacional, a tecnologia se faz presente com a possibilidade de diversas ferramentas para auxiliar no processo de ensino, aprendizagem e na aquisição de habilidades específicas. Entre essas possibilidades, está o editor gráfico ArtRage, criado para simular desenhos e pinturas a mão. O programa permite construir imagens sem utilizar fisicamente materiais usuais da arte, como lápis, tintas ou pincéis. Isso mesmo: construção e interação com imagens, obtendo o efeito real de uma aquarela, técnica a óleo ou uma colagem.

A técnica foi aplicada no 2º ano do Fundamental I. Os recursos são inúmeros e os resultados, fantásticos, como se pode ver nos exemplos que ilustram este texto. Mas não basta somente clicar e esperar que o resultado apareça: a interação e a intenção de ações previstas e pensadas permitem que os alunos efetivem seus projetos, comparem resultados, acrescentem detalhes, sem, com isso, desperdiçar ou descartar materiais. A ferramenta não consiste somente na vontade de explorar a tecnologia por si só, mas colocá-la a serviço dos conceitos e interpretações que brotam do universo imaginário dos alunos.