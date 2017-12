Arte concreta

Autoria: Adriana Pistori

Em Arte o foco de trabalho do 8º ano do Santa Maria é o desenvolvimento de habilidades, entre elas a de criar. Durante as aulas o aluno é levado a exercitar diversas formas de expressão: a de desenhar, pintar, colar… Em 2016 foi introduzida a de esculpir, para que o indivíduo pudesse experimentar a passagem do bi para o tridimensional.

O tema foi Abstração e Arte Contemporânea (período selecionado para o 4º bimestre). Após o estudo histórico/artístico e da influência desses estilos na sociedade, os alunos foram levados a observar e fruir obras de artistas como Frans Krajcberg e Felícia Leiner.

O material escolhido foi o concreto celular e para isso o aprendizado na utilização das ferramentas específicas como serrote, martelo, formão, grosa, lixas etc. Através delas o aluno teve a oportunidade de uma nova forma de expressão. O trabalho foi gratificante, pois vários alunos que não se davam tão bem em outras técnicas tiveram a oportunidade de se encontrar.